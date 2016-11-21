Трамп дал интервью журналистам в своей «башне»

Избранный президент США Дональд Трамп дал интервью корреспондентам пяти главных американских телеканалов — ABC News, CNN, Fox News, NBC News и MSNBC, передает TV Newser.

В сообщении отмечается, что встреча политика с журналистами состоялась в принадлежащем ему здании «Трамп Тауэр».

О чем конкретно новый президент США беседовал с представителями СМИ, пока неизвестно.

Однако журналисты интернет-изданий предполагают, что речь шла о презрении, с которым пресса и телевидение относились к Трампу в ходе его президентской кампании.