Украина призналась в отсутствии средств на восстановление Донбасса

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал о том, что требуемая для восстановления Донбасса сумма в 15 млрд долларов неподъемна не только для Киева, но и для международных организаций. Об этом он заявил в эфире проекта Skrypin.ua.

«Это цифра для нас неподъемная. Причем она даже неподъемна для наших международных партнеров», — сказал он, комментируя сообщение главы Донецкой области (части, подконтрольной Киеву) Павла Жебривского о необходимой сумме средств.

Ранее Тука рассказывал о планах восстановления Донбасса за 2-3 года в случае возврата контроля над территорией Киевским властям.

Напомним, к настоящему времени полностью остановить боевые действия в Донецкой и Луганской областях не удалось. Они начались весной 2014 года. В результате вооруженного конфликта погибло около 9,5 тысяч человек.