СБУ собралась обвинить российских военных в дезертирстве

Агенты украинской Службы безопасности (СБУ) незаконно задержали на территории Крыма и вывезли оттуда на Украину двух российских военных, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

В нем говорится, что инцидент произошел 20 ноября около 13:00 по московскому времени. Речь идет о прапорщике Максиме Евгеньевиче Одинцове и младшем сержанте контрактной службы Александре Вячеславовиче Баранове, которые, по данным оборонного ведомства, были увезены на территорию Николаевской области Украины.

В сообщении Минобороны РФ указано, что сотрудники СБУ пытаются сфабриковать против российских военнослужащих уголовное дело за якобы совершенные ими на украинской территории преступления.

Действия спецслужбы в российском оборонном ведомстве назвали «очередной грубой провокацией», после чего потребовали немедленного возвращения военных на родину.

В свою очередь СБУ назвала задержанных мужчин «военными дезертирами» и заявила, что они в 2014 году перешли на службу в российскую армию. Теперь им, как уточнили в спецслужбе, будут предъявлены обвинения в дезертирстве и государственной измене.