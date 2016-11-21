Путин назвал арест Улюкаева печальным фактом

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам работы саммита АТЭС заявил, что дело экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева является печальным фактом. Как сообщает РИА Новости, он подчеркнул, что пресечение коррупционной деятельности плодотворно повлияет на деловой климат России.

«Что ж здесь комментировать, это в конечном итоге должны прокомментировать правоохранительные органы, и судебные органы. Только после этого можно будет сказать что-то по сути, но сам факт того, что это состоялось — это печальный очень факт», — сказал Путин.

Российский президент подчеркнул, что власти будут и дальше проявлять нетерпимость к подобным инцидентам. Путин также предупредил, закон будет применяться одинаково ко всем, вне зависимости от служебного положения.

Напомним, Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября с поличным при получении взятки размером 2 млн долларов.

Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия, и высокопоставленный чиновник был помещен под домашний арест. Улюкаев обвиняется в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, ему грозит до 15 лет лишения свободы.