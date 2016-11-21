Сотрудников ООН эвакуировали из миссии в Алеппо под угрозой взрыва

Сотрудники Организации объединенных наций (ООН), работающие в международной миссии в сирийском Алеппо, были эвакуированы из-за угрозы взрыва в здании, передает РИА Новости со ссылкой на спецпосланника ООН по Сирии Яну Эгеланн.

По его словам, офис миссии организации, расположенный в западной части Алеппо, 21 ноября был атакован группировками вооруженной сирийской оппозиции.

«Нам пришлось переместить персонал, и мы рассчитываем вернуться в Западный Алеппо. В настоящий момент у нас не хватает международного персонала в Западном Алеппо. Они были перемещены в Хомс и Дамаск», — рассказала Эгеланн.

По ее словам, для возвращения сотрудников миссии ООН на прежнее место работы необходимо сначала провести оценку ситуации с безопасностью».