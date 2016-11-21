Порошенко наградил Яроша орденом Богдана Хмельницкого

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении орденом Богдана Хмельницкого III степени Дмитрия Яроша — депутата Верховной Рады, экс-лидера экстремистского движения «Правый сектор», запрещенного в России. Документ опубликован на сайте украинского лидера.

Помимо Яроша к награде представлены еще трое участников АТО.

«За личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Гергерта Андрея — участника АТО, Кича Виктора — участника АТО, Литвина Владислава — участника АТО и Яроша Дмитрия — участника АТО», — отмечается в тексте указа.

Ранее Ярош заявлял о готовности штурмовать администрацию Порошенко.

Напомним, зимой 2014 года представители радикальной националистической организации «Правый сектор» участвовали в столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов и захвате зданий администрации.