YouTube анонсировал Неделю российского кино

На видеохостинге YouTube с 28 ноября по 4 декабря пройдет Неделя российского кино. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Пользователям в течение недели будут бесплатно доступны в высоком качестве более 200 фильмов.

Среди выбранных кинолент будет «как известная классика, так и лучшие блокбастеры российского кинопроката».

«Предлагаем вам познакомиться с работами Алексея Учителя, Владимира Меньшова, Алексея Балабанова, Сергея Бодрова, Тимура Бекмамбетова, Андрея Звягинцева, а также других популярных советских и современных режиссеров», — цитирует «Интерфакс» пресс-релиз.

Фильмы будут рассортированы по тематическим плей-листам: «Кино про любовь», «Скоро Новый год» и «Хиты проката». Мероприятие проходит при поддержке Минкульта России.