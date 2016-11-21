Захарова пошутила над своим попаданием в топ влиятельных женщин

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала свое появление в топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии ВВС.

«Вот так садишься в Москве в самолет самой обычной Машей, а прилетаешь через час в Минск "одной сотой от всемирной влиятельности" по версии телеканала ВВС, так еще яркой и с борцовскими качествами», — пошутила Захарова.

Комментируя свое попадание в рейтинг, она сыронизировала по поводу «союза британского государственного телеканала ВВС» с «кремлевской пропагандой».

«Придумала и девиз — "Вместе мы можем всех"», — подытожила свой комментарий Захарова.