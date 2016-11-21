Захарова вошла в топ-100 самых влиятельных женщин по версии BBC

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии ВВС.

Политика оказалась в разделе «Политика». «Она — первая женщина в истории ведомства, занявшая этот пост и производит фурор благодаря своему бойцовскому и яркому стилю», — отмечает ВВС.

Кроме Захаровой в разделе также активистка Алин Мукови Неема (ДРК), защитница демократических ценностей Денис Хо (Гонконг), активистка Карима Балоч (Пакистан) и политик Рашида Дати (Франция).

Список включает в себя и другие разделы: «Искусство», «Бизнес», «Здоровье», «Права человека», «Журналистика», «Религия», «Наука и техника» и «Спорт».

Отметим, что в топ-100 попала также информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова.

«Находиться в одном списке с Юлией Степановой... не думаю, что мне это приятно», — цитирует Захарову Life.ru.