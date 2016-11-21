Захарова назвала грязным разговор глав WADA о России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала грязным диалог президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди и гендиректора организации Оливера Ниггли, обсуждавших стратегию по отношению к России.

Руководители WADA беседовали во время заседания учредителей организации. Российский телеканал RT заснял их общение и опубликовал видеозапись с расшифровкой беседы и ее переводом на русский.

Ниггли во время диалога заявил: «Будет правильно сообщить, что мы работаем с Россией, но не стоит производить впечатление, будто мы торопимся принять их обратно».

«Какая же грязь! — написала Захарова в Facebook. — И ведь это разговор не двух политтехнологов, вынужденных заниматься, например, предвыборными кампаниями. Это чиновники от спорта! Мирового спорта!!! Того самого спорта, который вне политики. Должен быть, но постоянно там оказывается».

В качестве извинений за диалог пресс-секретарь МИДа потребовала от обоих функционеров реабилитировать российских паралимпийцев, отстраненных от Паралимпийских игр 2016 года.

«Из любой, даже самой позорной ситуации выход есть. В данном случае — замаливать грехи перед паралимпийцами», — сообщила Захарова.