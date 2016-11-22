Землетрясение в Японии названо следствием 2011 года

Метеорологическое агентство Японии заявило, что землетрясение магнитудой 7,4, которое произошло 22 ноября у побережья префектуры Фукусима, стало следствием мощнейшего землетрясения 2011 года магнитудой 9,0, породившего смертельное цунами. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство предупредило, что в ближайшие дни может произойти еще одно землетрясение в том же районе, и призвало жителей префектуры сохранять осторожность в течение недели.

Землетрясение, произошедшее в ночь на 22 ноября, стало самым крупным с 2011 года. После него первое цунами было зафиксировано в заливе Сендай, волны достигли высоты 1,4 метра.

Напомним, ранее сообщалось, что японские специалисты в экстренном порядке приступили к проверке состояния атомных электростанций, которые могли пострадать при землетрясении. Однако на аварийной АЭС «Фукусима-1» внештатных ситуаций не зафиксировано.

Кроме того, при канцелярии главы правительства Японии Синдзо Абэ создан экстренный штаб по сбору информации о произошедшем землетрясении.