Разведка ЕС обвинила Грецию и Кипр в нарушении антироссийских санкций

Источники в разведке Европейского союза сообщили, что Россия нарушала санкции ЕС, поставляя в Сирию авиационное топливо, передает Reuters.

Согласно разведданным, полученным по итогам анализа общедоступных сведений радиопередатчиков, нарушения имели место в сентябре и октябре, когда суда «Язь» и «Мухалатка», следуя в Сирию, заходили в греческие и кипрские порты.

При этом европейским портам запрещено принимать суда, перевозящие авиационное топливо в Сирию — таковы условия антироссийских санкций ЕС, действующих с декабря 2014 года.

Между тем, как утверждает разведка Евросоюза, в течение двух недель в октябре текущего года российские танкеры привезли в Сирию порядка 20 тысяч тонн авиатоплива — в основном, для авиации ВКС РФ. Однако часть топлива, как считают в разведке ЕС, была отдана на нужды сирийской армии.

Комментируя эту информацию, в Евросоюзе заявили, что каждая страна объединения сама отвечает за контроль санкционного режима. Кипрское правительство заявило, что не разрешало заходить в свои порты нарушающим санкции российским судам.

Греческие власти еще в сентябре заявили о начале расследования по факту предполагаемого нарушения санкционного режима со стороны российского судна «Язь», причем капитану были предъявлены обвинения. Расследование до сих пор продолжается, но его ход никто из представителей руководства страны прокомментировать не смог.