В Минкомсвязи сменился куратор «пакета Яровой»

В Министерстве связи и массовых коммуникаций России сменился чиновник, ответственный за подготовку требований для реализации «пакета Яровой». Вместо замминистра Алексея Соколова этим направлением займется замглавы Минкомсвязи Дмитрий Алхазов, передает CNews со ссылкой на источники.

Алхазов работает в ведомстве с 2013 года и отвечает за сферу связи. С чем связана такая перестановка, не сообщается.

«Пакет Яровой» представляет собой поправки антитеррористического характера, согласно которым за международный терроризм предусматривается пожизненный срок лишения свободы и уголовная ответственность за соответствующие преступления с 14 лет.

Также с целью борьбы с терроризмом выдвигаются новые требования к операторы связи, мессенджерам и социальным сетям. Они будут обязаны хранить всю информацию о содержании разговоров и переписки пользователей.