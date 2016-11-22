Суд оштрафовал Багдасарян еще на 29 тысяч рублей

Савеловский мировой суд оштрафовал еще на 29 тысяч рублей участницу «гонок» на Gelandewagen Мару Багдасарян. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

«Сегодня суд рассмотрел еще 11 материалов о неуплате штрафов Багдасарян и назначил ей наказание также в виде штрафов. Общая сумма штрафов на данный момент составила 134 тысячи рублей», — уточнил пресс-секретарь.

7 ноября, после задержки стритрейсерши на Ленинском проспекте за парковку автомобиля на тротуаре, при проверке документов сотрудники полиции обнаружили множество неоплаченных ею штрафов.

Напомним, всего в суд поступил 51 неуплаченный штраф за нарушение Багдасарян ПДД.

В настоящее время рассмотрено уже 47 материалов.