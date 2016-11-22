СМИ узнали о первых успешных испытаниях ракеты для «ядерного поезда»
Первые бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) прошли успешно. МБР предназначены для боевого железнодорожного комплекса (БЖРК) «Баргузин». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в промышленности.
«Первые бросковые испытания состоялись на космодроме Плесецк две недели назад. Они признаны полностью успешными, что открывает путь для начала летно-конструкторских испытаний», — сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что бросковые испытания — это первый этап проверки. Ракетно-конструкторские испытания начнутся в 2017 году.
Ранее сообщалось, что бросковые испытания ракеты для «Баргузина» пройдут до конца текущего года на космодроме Плесецк в Архангельской области.
При «минометном» старте ракета выстреливает из шахты на 30-40 метров при помощи порохового заряда. После этого включаются ее собственные двигатели.