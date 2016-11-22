Администратору «группы смерти» предъявили обвинение

Арестованному администратору «группы смерти» в социальной сети «Вконтакте» предъявлено обвинение по статье о доведении до самоубийства. Следствие считает, что материалы, представленные в группе, подстрекали подростков к самоубийству. Об этом сообщается на официальном сайте главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу Филиппу Будейкину 1995 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ. Обвиняемый от дачи показаний отказался», — говорится в сообщении СКР.

Будейкин был задержан в середине ноября в Московской области и далее доставлен в Санкт-Петербург, где заключен под стражу.

Еще в десяти регионах России проведены обыски у других предполагаемых администраторов и участников «группы смерти». У Будейкина были изъяты электронные носители и иные материалы, представляющие интерес для расследования.

По данным следствия, в результате деятельности «группы смерти» ушли из жизни 15 подростков. Еще пятерых удалось спасти.