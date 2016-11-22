СМИ узнали об обсуждении кандидатур на должность главы МЭР еще в сентябре

Кандидатуры на должность главы Минэкономразвития (МЭР) обсуждались еще в сентябре 2016 года — до задержания и отставки главы ведомства Алексея Улюкаева, пишет во вторник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на портал RNS.

По данным издания, в списке на пост главы министерства оказались помощник российского президента Андрей Белоусов, первый зампред Банка России Ксения Юдаева и первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов. Отмечается, что не исключено, в том числе, назначение Белоусова или Акимова вице-премьером. При этом, как отмечает «Коммерсант», все кандидаты рассматривают пост как сокращение своих возможностей и понижение.

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что на должность министра экономического развития сейчас претендуют минимум три-четыре кандидата, и выразил надежду, что главу МЭР назначат уже скоро.