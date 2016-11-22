Штаб Трампа заявил об отсутствии планов возбуждать дело против Клинтон

Избранный президент США Дональд Трамп не будет настаивать на возбуждении уголовного дела против экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в связи с почтовым скандалом, передает телеканал MSNBC со ссылкой на главу избирательного штаба Трампа Келлиэнн Конуэй.

«Когда избранный президент, который также является лидером крыла республиканцев, говорит до инаугурации, что не намерен добиваться выдвижения этих обвинений, то такой посыл с серьезным содержанием задает тон другим членам партии», — заявила Конуэй в эфире телеканала.

Напомним, что в своем первом интервью после победы на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп заявил, что сейчас, в первую очередь, задумывается о решении социально-экономических проблем Америки, а не уголовном преследовании своей конкурентки в предвыборной гонке — представительницы демократов Хиллари Клинтон.

В свою очередь, Хиллари Клинтон заявляла, что виновником ее поражения на выборах стал директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми, который непосредственно перед выборами поднял вопрос о законности ее служебной переписки на посту госсекретаря.