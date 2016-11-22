Минфин предложит снижение страховых взносов и повышение НДС после 2018 года

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин заявил, что его ведомство будет предлагать снижать страховые взносы и повышать НДС в России после 2018 года, сообщает РИА Новости.

«Мы будем предлагать это сделать в каждом новом бюджетном цикле», — сказал Трунин.

В соответствии с законами РФ, любое налоговое изменение должно быть отражено в основных направлениях налоговой политики на следующую трехлетку. Следовательно, для реализации предложений Минфина в 2019 году их необходимо включить в документ уже сейчас.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 22 ноября сообщил, что ведомство подготовит предложения по оптимизации прямой и косвенной налоговой нагрузки на бизнес, изменив их соотношение. Он подчеркнул, что новшество не будет предусматривать увеличение налоговой нагрузки.

В мае 2016 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в правительстве пока нет четкой позиции по поводу возможного повышения подоходного налога и НДС в 2018 году.

Он заявил, что сейчас невозможно спрогнозировать экономическую конъюнктуру в 2018 году после президентских выборов.