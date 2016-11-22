Путин пообещал тянуть с отменой контрсанкций

Глава российского государства Владимир Путин заверил, что Москва будет как можно дольше тянуть с отменой контрсанкций. Об этом пишет «Газета.ru».

«На ушко могу шепнуть: будем тянуть как можно дольше», — сказал Путин в ходе «Форума действий» ОНФ в Москве.

Говоря об ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции в Россию, президент призывал говорить об этом не как о санкциях, а как об ответных мерах.

Вместе с тем, он считает, что необходимо конкурентное поле на внутреннем рынке сельхозпродукции РФ.

«Потребитель заинтересован в том, чтобы получать товар хорошего качества по наименьшей цене. Нужно создавать конкурентные условия», — пояснил он.

За год, прошедший после вступления в силу указа Путина об уничтожении товаров, ввезенных на территорию страны в обход эмбарго, органы Россельхознадзора уничтожили более 7,5 тысяч тонн различных продуктов.

Из-за введенного продовольственного эмбарго цены на продукты в России выросли на треть по сравнению с августом 2014 года.