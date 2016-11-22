Пресс-секретарь управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Карелии Виталий Фефелов сообщил, что заключенный Ильдар Дадин и его сокамерник получили дисциплинарные взыскания за драку, которые они устроили между собой ранее, сообщает «Интерфакс».

«Дадину и его сокамернику объявлены дисциплинарные взыскания за конфликт, который случился 16 ноября», — цитирует агентство слова источника.

17 ноября на сайте регионального управления ФСИН появилась информация о драке Дадина с соседом по камере. Отмечалось, что конфликт якобы произошел на бытовой почве из-за кипятильника.

Оппозиционер ИльдарДадин является первым российским гражданином, получившим реальный срок из-за нарушения закона о митингах. Он был приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Ранее Дадин пожаловался в письме, что в карельской исправительной колонии №7, где он отбывает наказание, к нему применяли пытки. Однако, он отказался от перевода в другую колонию. Сторона защиты обжаловала в Верховном суде РФ приговор активисту.