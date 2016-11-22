Кремль назвал дату послания Путина Федеральному Собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер выступит с посланием к Федеральному собранию 1 декабря, передает «Интерфакс».

«Послание будет первого числа. Пресс-конференция тоже будет в декабре, во второй половине, о дате мы сообщим дополнительно», — сообщил представитель Кремля.

Песков также рассказал о планах Путина провести во второй половине декабря большую пресс-конференцию. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«По пресс-конференции – это тоже будет в декабре, уже будет во второй половине. Мы сообщим дополнительно», — подчеркнул пресс-секретарь главы России.