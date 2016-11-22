СМИ узнали о закупке МВД компьютеров с отечественным процессором для экзаменов на права

Для сдачи теоретической части экзаменов на водительские права МВД РФ планирует приобрести отечественные компьютеры на базе процессоров «Байкал – Т1». Об этом сообщают «Ведомости».

Ведомство собирается закупить 9348 терминалов на общую сумму 357 млн рублей у компании «Т-платформы», дочерней компании производителя процессоров «Байкал электроникс».

В настоящее время она выпускает только моноблоки «Таволга» на базе операционной системы Linux. Однако точные параметры компьютеров пока неизвестны.

Так как участник аукциона был только один, он признан несостоявшимся. Однако, по информации издания, МВД планирует подписать контракт именно с «Т-платформами». Представитель «Байкал электроникс» Андрей Малафеев подтвердил эту информацию. Он также сообщил, что в продукции его компании заинтересованы около 150 российских и зарубежных заказчиков.

Представитель МВД на запрос «Ведомостей» не ответил.