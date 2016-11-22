В России ввели уголовную ответственность за склонение спортсменов к допингу

Владимир Путин подписал закон о введении в России уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга. Соответствующий документ во вторник был опубликован на официальном портале правовой информации.

Склонение спортсмена к допингу тренером, специалистом по спортивной медицине или специалистом в области физической культуры и спорта будет наказываться либо штрафом до 300 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до шести месяцев с временным лишением права занимать определенные должности на, либо ограничением свободы на срок до года с дисквалификацией.

Отмечается, что максимальный срок наказания предусмотрен лишь в том случае, если действия тренера, давшего допинг спортсмену, повлекут за собой смерть атлета по неосторожности. В более легких случаях виновные будут наказываться денежными штрафами, а также ограничением или лишением свободы.

Если эти действия совершила группа лиц по предварительному сговору или в отношении несовершеннолетнего или двух и более спортсменов, а также с применением насилия или с угрозой его применения, то предусматривается либо штраф до 500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до года с временной дисквалификацией, либо ограничение свободы на срок до двух лет с дисквалификацией, либо лишение свободы на срок до года с дисквалификацией.

Закон принят Госдумой 11 ноября и одобрен Советом Федерации 16 ноября 2016 года.