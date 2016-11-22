Путин рассказал о личном вмешательстве в проблему незаконных свалок

Российский лидер Владимир Путин признался, что некоторые проблемные ситуации со свалками бытовых отходов ему приходилось решать лично. Он отметил, что в этой сфере замешаны люди, связанные с криминалом. Об этом президент рассказал на «Форуме действий» ОНФ в Москве, комментируя проблемы со свалками, передает агентство РИА Новости.

«Я должен признаться. Что касается Московской области: мне приходилось лично некоторыми вопросами заниматься. Ничего не удавалось сдвинуть с мертвой точки, там и криминал вокруг этого крутится, бизнес процветает какой-то. Гражданам просто невозможно решить эти вопросы. Пока по моей личной команде не вставали сотрудники внутренних войск, ничего не могли сделать даже местные власти», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что большое количество свалок с бытовыми отходами создает целый круг проблем для граждан.

«Семь тысяч свалок, 1500 полигонов, лицензии просрочены по многим объектам, 20 тысяч незаконных свалок — я привожу ваши данные — все это создает невозможными условия жизни многих граждан вблизи этих объектов», — согласился глава России.

Отметим, что один из участников мероприятия пожаловался президенту на трудности, связанные с утилизацией отходов. Он обратил внимание на большое количество незаконных свалок.