Суд огласит ранее данные показания Дурицкой без ее присутствия

Московский окружной военный суд принял решение не дожидаться приезда модели Анны Дурицкой, проходящей свидетелем по делу об убийстве Бориса Немцова. Он огласит ранее данные ею показания без ее присутствия, передает агентство РИА Новости.

«В виду данного обстоятельства (что Дурицкая не явилась в суд), ходатайство гособвинения подлежит удовлетворению, показания Дурицкой будут оглашены в ходе судебного заседания», — цитирует агентство судью Юрия Житникова.

Защита возражала против такого решения и настаивала на личном допросе модели, которая находилась рядом с Немцовым в момент его убийства.

Суд объяснил свою позицию тем, что отправленные в Киев Дурицкой повестки вернулись в суд. Заседание состоится 23 ноября.

Борис Немцов был убит вблизи Кремля 27 февраля 2015 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ (убийство) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Обвинения предъявлены Зауру Дадаеву, братьям Анзору и Шадиду Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву.