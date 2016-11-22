Суд в Польше отклонил иск о запрете эксгумации одной из жертв крушения Ту-154

Окружной суд в Варшаве отказался рассматривать иск о запрете эксгумации останков, поданный родственниками одной из жертв авиакатастрофы президентского самолета Ту-154 под Смоленском, сообщает «Радио Польша» со ссылкой на официальное заявление суда.

Соответствующее заявление поступило в суд 3 ноября, и 10 ноября было отклонено. Уточняется, что иск касался защиты личных прав, каковыми являются уважение к памяти умершего и право на частную жизнь, которые запрещают до момента окончательного рассмотрения дела о защите личных прав извлечение останков из могилы. Фамилия обратившегося в суд не сообщается.

В сентябре польская прокуратура заявила о намерении эксгумировать останки всех жертв трагедии, произошедшей 10 апреля 2010 года, за исключением уже извлекавшихся для исследования останков погибших. В общей сложности, запланировано 83 эксгумации. Между тем, против этой процедуры выступают 17 семей.

В ночь на 22 ноября в Варшаве состоялась эксгумация третьей жертвы Смоленской катастрофы. На столичном военном кладбище Повонзки эксгумировано тело руководителя Катынского комитета Стефана Мелака. Во время эксгумации кладбище было оцеплено полицией, и на него был запрещен вход посторонним лицам. Брат погибшего, депутат правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Анджей Мелак, заявил, что он согласился на эксгумацию, поскольку это позволит установить причины катастрофы и позволит подтвердить, что именно его брат похоронен в этом месте.

15 ноября специалисты эксгумировали тела экс-президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии, которые были похоронены на территории замка Вавель в Кракове. Следующими эксгумации должны был подвергнуться останки вице-министра культуры Томаша Мерты и главы Катынского комитета Стефана Мелака.