ФАС начала проверку Samsung

Начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев заявил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет компанию Samsung на предмет координации цен на смартфоны. Об этом пишет ТАСС.

«На Samsung у нас жалобы есть, мы проверяем. Чем закончится, я пока не могу сказать. Я думаю, в следующем году мы как-то озвучим эту тему с Samsung», — отметил Тенищев.

В настоящее время ФАС расследует дело против американской компании Apple. Ведомство подозревает 16 ритейлеров сговоре по ценам при продаже iPhone 6s и 6s Plus. Также запрос о механизмах ценообразования был направлен в Apple.

В октябре ФАС начала проверку цен на смартфоны iPhone 7 в России.