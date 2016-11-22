Осужденные наркозависимые могут отправиться на принудительное лечение

Депутаты Андрей Луговой и Иван Сухарев подготовили законопроект, который позволит направлять наркозависимых граждан, осужденных по уголовным статьям, на принудительное лечение. Документ устанавливает также срок отсрочки на лечение: он не должен превышать максимальный срок наказания по нетяжкой статье, передает RT.

Соответствующие поправки будут внесены в ст. 82.1 «Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией» УК РФ. Авторы документа считают, что такие меры уменьшат риски повторного совершения преступлений наркозависимыми людьми и позволят действительно реабилитироваться от зависимости таким гражданам.

«80% всей уличной преступности — это наркоманы. Ежегодно около 7 тысяч человек совершают преступления в состоянии наркотического опьянения. Половина из них получает по приговору реальный срок», — пояснил Сухарев.

В настоящее время закон запрещает принудительное медицинское лечение наркозависимых. Необходимо добровольное согласие осужденного.