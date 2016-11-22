Козлу Тимуру и тигру Амуру на годовщину дружбы подарили капусту и мясо

В Приморье поклонники тигра Амура и козла Тимура в годовщину их знакомства передали передали подарки для друзей: Тимуру яблоки, капусту, морковь, свеклу, а тигру Амуру мясо свинины. Об этом сообщается на сайте Приморского сафари-парка.

«22 ноября 2016 года исполнился ровно год после знакомства Амура и Тимура. За прошедший год произошло множество событий в их жизни. Амур стал самым знаменитым тигром в мире. Тимур стал звездой и всенародным любимцем. Ему посвящают стихи и песни, складывают басни и пишут о нем поэмы», — сообщили в сафари-парке.

Работники сафари-парка отмечают, что Амур и Тимур видятся друг с другом ежедневно, но через забор. У каждого из них своя жизнь, «Амур общается с тигрицами, Тимур общается с козами и с посетителями».

В конце сентября у тигров Амура и Уссури появилось на свет потомство. Тигрята родились слабыми и тигрица их не приняла и отказалась кормить. Один тигренок через пять дней погиб, а второго сотрудники спасли. В настоящее время тигренок начал есть мясо, он живет в теплом помещении, с ним постоянно находится человек.