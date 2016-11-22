22 ноября 2016, 22:46
СМИ назвали еще одного претентента на пост главы Госдепа
Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани может занять пост главы национальной разведки США, сообщил экс-руководитель избирательного штаба избранного президента США Дональда Трампа Киллиан Конвей, передает Politico.
Ранее Джулиано не раз заявлял о своем желании сотрудничать с администрацией Трампа — таким образом он комментировал предположения СМИ о том, что ему может достаться пост госсекретаря.
Кроме того, сообщалось, что в качестве кандидатуры на пост главы Госдепа США рассматривается Митт Ромни, который прежде называл Москву главным геополитическим врагом Вашингтона.
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