СМИ назвали еще одного претентента на пост главы Госдепа

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани может занять пост главы национальной разведки США, сообщил экс-руководитель избирательного штаба избранного президента США Дональда Трампа Киллиан Конвей, передает Politico.

Ранее Джулиано не раз заявлял о своем желании сотрудничать с администрацией Трампа — таким образом он комментировал предположения СМИ о том, что ему может достаться пост госсекретаря.

Кроме того, сообщалось, что в качестве кандидатуры на пост главы Госдепа США рассматривается Митт Ромни, который прежде называл Москву главным геополитическим врагом Вашингтона.