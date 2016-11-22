Названы имена новых кураторов СМИ в администрации президента

Два первых замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и Алексей Громов по-новому распределили полномочия в сфере кураторства СМИ, сделав их отличными от сложившихся во время работы Вячеслава Володина, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

В частности, за Громовым теперь закреплены федеральные телеканалы, информагентства, радиостанции и печатные СМИ. Кириенко же курирует интернет-издания и социальные сети.

Источники отмечают, что эта схема отличается от той, что действовала в Кремле в период, когда первым замглавы администрации президента был Вячеслав Володин. Тогда он курировал не только федеральные интернет-СМИ, но и агентство ТАСС, газету «Известия», телеканал Life News, радиостанции «Русская служба новостей» (РСН) и «Говорит Москва», а также соцсети и Институт развития интернета (ИРИ), созданный при его поддержке в 2014 году.

За ​Громовым тогда были закреплены федеральные телеканалы, информагентства «Россия сегодня» и «Интерфакс», а также федеральные печатные СМИ.