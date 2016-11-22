Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
22 ноября 2016, вторник, 22:27
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
22 ноября 2016, 19:12
администрация президента Вячеслав Володин интернет Сергей Кириенко СМИ

Названы имена новых кураторов СМИ в администрации президента

Интернет-СМИ
Интернет-СМИ
Фото: news.mail.ru

Два первых замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и Алексей Громов по-новому распределили полномочия в сфере кураторства СМИ, сделав их отличными от сложившихся во время работы Вячеслава Володина, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

В частности, за Громовым теперь закреплены федеральные телеканалы, информагентства, радиостанции и печатные СМИ. Кириенко же курирует интернет-издания и социальные сети.

Источники отмечают, что эта схема отличается от той, что действовала в Кремле в период, когда первым замглавы администрации президента был Вячеслав Володин. Тогда он курировал не только федеральные интернет-СМИ, но и агентство ТАСС, газету «Известия», телеканал Life News, радиостанции «Русская служба новостей» (РСН) и «Говорит Москва», а также соцсети и Институт развития интернета (ИРИ), созданный при его поддержке в 2014 году.

За ​Громовым тогда были закреплены федеральные телеканалы, информагентства «Россия сегодня» и «Интерфакс», а также федеральные печатные СМИ.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Президент России Владимир Путин и Дмитрий Медведев
Путин пообещал тянуть с отменой контрсанкций
Флаг Украины
На Украине арестованы задержанные на границе с Крымом военные РФ
ЮКОС
Путин рассказал о создании «Роснано» на деньги от продажи активов ЮКОСа
«Искандер-М»
Минобороны объяснило переброску «Искандеров» «солдатами-неевропейцами»
USS Zumwalt
Суперэсминец США сломался в Панамском канале
Архив новостей

Самое читаемое

Владимир Путин
Путин допустил нанесение удара по объектам НАТО
Кадр из серии «Нашей Раши»
Видео дня. О продаже Курильских островов
Алексей Кудрин
Источник сообщил об отказе Кудрина стать министром экономразвития
Виталий Милонов со священником
Милонов прокомментировал причисление Роналду к геям
Вячеслав Володин (справа) на пленарном заседании Государственной Думы
Володин ищет способы увеличить роль Думы
22:06 Украина задержала экс-главу банка «Траст» по запросу РФ
21:56 СМИ узнали о расходах Минобороны на похороны военнослужащих
20:56 ОЗХО согласилась принять от Москвы пробы примененного боевиками в Сирии химоружия
20:44 Суд в Польше отклонил иск о запрете эксгумации одной из жертв крушения Ту-154
20:28 Разведка ЕС обвинила Грецию и Кипр в нарушении антироссийских санкций

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Матрона Московская
Икона Матроны Московской
22 ноября 1881 года родилась Матрона Московская, святая Русской православной церкви
20:19 Суд во второй раз арестовал бывшего ведущего программы «Суд идет»
20:07 Основанный Трампом фонд попался на нарушении законов о налогах
19:50 Путин и Медведев поздравили патриарха Кирилла с 70-летием
19:39 Сайт «Миротворец» выложил анкеты похищенных из Крыма военных
19:12 Названы имена новых кураторов СМИ в администрации президента
19:03 Убившую девочку няню попросили отправить на лечение
18:55 Минобороны объяснило переброску «Искандеров» в Калининград «солдатами-неевропейцами»
18:45 Суперэсминец США сломался в Панамском канале
18:34 Путин сделал секретными сведения о ВТС с другими странами
18:30 Российского контрактника уволили из-за отказа ехать в Донбасс
18:13 Штаб Трампа заявил об отсутствии планов возбуждать дело против Клинтон
18:01 Суд огласит ранее данные показания Дурицкой без ее присутствия
18:00 Суд оштрафовал Багдасарян еще на 29 тысяч рублей
17:46 Администратору «группы смерти» предъявили обвинение
17:41 Путин исключил Улюкаева из президентского совета
17:24 Путин пообещал тянуть с отменой контрсанкций
17:20 Демократы-выборщики призвали республиканцев голосовать против Трампа
17:09 На Украине арестованы задержанные на границе с Крымом российские военные
17:01 Захватчика отделения «Сити-банка» обвинили в терроризме
16:53 Путин рассказал о создании «Роснано» на деньги от продажи активов ЮКОСа
16:49 Путин рассказал о личном вмешательстве в проблему незаконных свалок
16:30 Источники опровергли сообщения СМИ об убийстве дочери Ислама Каримова
16:27 Дадин и его сокамерник получили дисциплинарные взыскания
16:18 Мировой экспорт швейцарских часов снизился до семилетнего минимума
16:14 В России ввели уголовную ответственность за склонение спортсменов к допингу
15:48 Великая долина Меркурия превосходит Большой каньон в Аризоне
15:47 Путин признался в робости после торжественного объявления на форуме ОНФ
15:46 Варвара Караулова отказалась в суде от признательных показаний
15:23 В парламенте Черногории договорились о новом правительстве
15:16 Минобороны Украины обвинило похищенных российских военных в измене присяге
14:52 Источник сообщил об убийстве Гульнары Каримовой
14:45 Путин подписал закон о единовременной выплате пенсионерам
14:42 В Минкомсвязи сменился куратор «пакета Яровой»
14:27 Суд арестовал счета полковника Захарченко
14:17 В Кремле предложили сотрудникам АП самим определиться с корпоративом
14:07 Прочитан геном древнего дерева гинкго
14:04 Песков отказался комментировать обмен похищенных СБУ военных РФ
13:58 Фигурант дела о теракте на Дубровке Закаев частично признал вину
13:40 СМИ рассказали о стоимости защиты Трампа и его семьи
13:39 В Кремле отказались говорить о возможном преемнике Улюкаева
13:23 Козлу Тимуру и тигру Амуру на годовщину дружбы подарили капусту и мясо
13:20 Кремль анонсировал меры против экспансии НАТО
13:10 Кремль назвал дату послания Путина Федеральному Собранию
13:07 СМИ рассказали причину госпитализации Канье Уэста
13:06 Минфин предложит снижение страховых взносов и повышение НДС после 2018 года
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.