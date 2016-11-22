Домохозяйства в РФ обеднели на 15%

Состояние российских домохозяйств за год сократилось на 14,5%. Речь идет о периоде с середины 2015 года по середину 2016 года. Об этом пишет RNS со ссылкой на ежегодный доклад Credit Suisse.

За расчетный период состояние домохозяйств на 198 млрд долларов и составило 1,13 трлн долларов. В расчете на одного взрослого – с 12,09 тысяч долларов до 10,34 тысяч долларов.

Эксперты связали это с понижением индекса цен на жилье на 3,1%, а также ослаблением рубля на 12,8%. Аналитики считают, что частичная компенсация произошла в связи с ростом фондового рынка на 2,3%.

Доля российских домохозяйств в состоянии мировых составляет 0,4%.

Еще больше, чем в РФ упало благосостояние домохозяйств в Аргентине (на 27,3%), на Украине (на 18,5%) и в Египте (на 11,1%). А вырос этот показатель в Японии (на 19,3%), Новой Зеландии (на 14,1%) и Гонконге (на 8,1%).