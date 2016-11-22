В Москве тарифы ЖКХ вырастут на 7%

Правительство утвердило размер тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2017 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале государственной системы правовой информации.

Самый большой рост тарифов произойдет в Москве, он составит 7%.

Кроме того, значительное повышение тарифов ЖКХ планируется на Дальнем Востоке. В частности, жителям Якутии и Камчатского края придется платить на 6% больше.

Чуть меньше - на 5,6% - вырастут тарифы в Башкортостане, а в Приморье рост составит 5%, в Еврейской автономии - 4,8%, в Магаданской области - 4,5% и Хабаровском крае - 4,1%.

Меньше всего тарифы ЖКХ вырастут на Чукотке и Сахалине - на 3,4%.