ФАС заподозрила Lenovo и HP в давлении на дилеров

Компании Lenovo и HP подозреваются в давлении на российских дилеров, передает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрея Цариковского.

По его словам, к такому выводу сотрудники ФАС пришли в ходе проверки по делу о крупном картеле на торгах по поставкам техники для государственных нужд. Подозреваемыми по этому делу являются более 10 различных компаний, которые, как сообщил Цариковский, принимали участие в поставках компьютеров Центризбиркому РФ.

Соответствующая жалоба поступила антимонопольщикам минувшим летом. «На достаточно большом аукционе, во-первых, не шло никакой торговли, максимум понижалось все на один шаг, и дальше торговля не шла, что загадочно», — прокомментировали ситуацию в надзорном ведомстве.

Кроме того, специалисты ФАС обнаружили, что «российские производители, у которых по закону цены всегда имеют бонус по сравнению с ценами зарубежных производителей, почему-то не участвовали в конкурсе».

По итогам этих наблюдений было инициировано расследование, под прицел которого в первую очередь попали компании HP и Lenovo.

В использовании каких конкретно методов давления на российских дилеров подозреваются указанные компании, в ФАС не уточнили. Однако пояснили, что наиболее распространенными способами прессинга являются следующие: дилерам объявляют, что «если в этом конкурсе вы будете участвовать, хотя не должны были, у вас будут проблемы с поставкой товара, с вами вообще могут расторгнуть дилерский договор». По словам Цариковского, такие методы давления на дилеров используются везде — «от автомобилей до фармацевтических средств».