Основанный Трампом фонд попался на нарушении законов о налогах

Благотворительная некоммерческая организация Guidestar, одним из создателей которой является избранный президент США Дональд Трамп, призналась в нецелевом использовании средств — в частности, в переводах денег третьим лицам, пишет Washington Post.

Эти сведения содержатся в материалах, которые Guidestar якобы направила в Бюро внутренних доходов США — государственное налоговое управление — по итогам 2015 года: во всяком случае, именно такие версии деклараций передала прессе юридическая фирма, представляющая интересы Трампа.

В распоряжении Washington Post нет сведений, которые позволили бы подтвердить или опровергнуть эту информацию, однако издание утверждает, что налоговики поставили вопрос — переводились ли средства благотворительной организации лицам, которые вправе на них претендовать? В фонде на это ответили положительно, но при этом признали, что в минувшем году имели место аналогичные случаи «внутренних сделок».

Нарушения подобного рода способны повлечь за собой наказания в виде штрафов и дополнительных налоговых сборов. Помимо этого, руководство фонда могут заставить выплатить компенсацию в размере тех сумм, которые были в нарушение закона переведены со счетов благотворительной организации третьим лицам.