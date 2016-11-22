Переброска «Искандеров» в Калининград встревожила Госдеп

Глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби заявил, что переброска Россией ракетных комплексов «Искандер» и С-400 в Калининградскую область может дестабилизировать ситуацию в сфере европейской безопасности, передает Reuters.

Кирби напомнил, что в течение последних десяти лет Россия «угрожала» разместить «Искандеры» в Калининграде, реагируя таким образом на различные события в Европе — и ни одно из них, по словам представителя Госдепа, не требовало «столь серьезного военного ответа».

«Мы призываем Россию воздержаться от слов и поступков, которые противоречат целям по обеспечению безопасности и стабильности», — заявил Кирби.

Напомним, ранее глава сенатского комитета по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что в ответ на развертывание американской системы противоракетной обороны в Европе Россия будет вынуждена усилить систему воздушно-космической обороны на западном направлении — то есть разместить С-400 и комплексы «Искандер» в Калининграде.