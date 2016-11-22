Иранские СМИ назвали спикера Совфеда «русской Ивановной»

Иранские СМИ, освещающие визит в Тегеран спикера Совета Федерации России Валентину Матвиенко, по ошибке стали называть ее по отчеству и фамилии — «Ивановна Матвиенко».

Журналисты не смогли разобраться, что в выражении «Валентина Ивановна Матвиенко» является именем, а что фамилией, и решили положиться на интуицию. В частности, англоязычные издание Iran Daily называло спикера Совфеда то «Ивановной», то «Ивановной Матвиенко». Заголовок новости, написанной по итогам встречи политиков, гласит: «Русская Ивановна провела переговоры с высокопоставленными иранскими политиками».

Аналогичную ошибку допустило и иранское новостное агентство FARS. В новости про переговоры Матвиенко с президентом Ирана Хассаном Роухани она также именуется «Ивановна Матвиенко». При этом настоящее имя спикера Совфеда журналисты FARS ни разу не упоминают. Пользуясь поиском на сайте агентства, можно обнаружить, что имя Матвиенко — Валентина — упоминается в новости от 4 ноября, но в последующих вместо ее имени используется отчество.