В Японии началась экстренная проверка АЭС после землетрясения

Японские специалисты в экстренном порядке приступили к проверке состояния атомных электростанций в стране, которые могли пострадать при мощном землетрясении, случившемся на востоке страны, передает Reuters.

Представитель оператора станций — компании «Токио электрик пауэр» (TEPCO) — сообщил, что на аварийной АЭС «Фукусима-1» внештатных ситуаций не зафиксировано.

Кроме того, при канцелярии главы правительства Японии Синдзо Абэ создан экстренный штаб по сбору информации о произошедшем землетрясении.

Его магнитуда достигла 7,3, а эпицентр подземных толчков находился в 76 км к северо-востоку от Иваки — в океане недалеко от побережья префектуры Фукусима, того самого места, где в 2011 году из-за подобного удара стихии произошла авария на АЭС.

После землетрясения была объявлена угроза цунами с волной высотой до трех метров, экстренные меры в связи с этим предпринимаются в префектурах Мияги, Ибараки, Иватэ, Тиба и Аомори.