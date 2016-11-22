Рэпер Канье Уэст попал в больницу

Американский исполнитель Канье Уэст оказался госпитализирован в одну из больниц Лос-Анджелеса, сообщает TMZ. Рэперу предстоит пройти психиатрическое обследование.

Уэста отвезли в медицинский центр Рональда Рейгана при университете Калифорнии «ради его здоровья и безопасности», так как его мучила бессоннница. Поскольку музыкант отказывался следовать за врачами, на него пришлось надеть наручники.

За несколько часов до госпитализации Уэст отметил все свои оставшиеся концерты — всего 21 — в рамках тура Saint Pablo без объяснения причин.

Ранее, 19 ноября, рэпер на концерте Сакраменто исполнил только три композиции и покинул сцену, ранее раскритиковав кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, а также выступивших в ее поддержку звезд Бейонсе и Джей-Зи,американское радиовещание и канал MTV.