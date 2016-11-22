Варвара Караулова отказалась в суде от признательных показаний

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова (Александра Иванова), обвиняемая в связях с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), отказалась от признательных показаний на процессе в Московском военном окружном суде, передает РИА Новости.

На заседании во вторник гособвинитель огласил протокол допроса Карауловой от 27 октября 2015, согласно которому, она признала вину в попытке присоединения к террористической организации.

Караулова, в свою очередь, заявила, что дала признательные показания из-за уговоров следователя, а также адвоката по назначению, присутствовавшего на допросе. «Следователь Сергей Агузаров уговаривал меня признать вину и записывал показания так, как ему было удобно, искажая мои слова», — цитирует агентство слова Карауловой. При этом подсудимая на вопрос суда о давлении на нее со стороны следствия ответила отрицательно.

5 октября суд приступил к рассмотрению дела Карауловой по существу. Уже на первом заседании подсудимая заявила, что не признает своей вины.