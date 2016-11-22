Источники опровергли сообщения СМИ об убийстве дочери Ислама Каримова

Источник, близкий к окружению семьи Каримовых опроверг информацию о смерти старшей дочери покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Гульнара Каримова жива, информация о ее смерти является ложной», — заявил собеседник агентства, отказавшись сообщить подробности и назвать ее местонахождение.

«Это сообщение не соответствует действительности», — заявил «Интерфаксу» другой источник, который также отказался сообщить что-то более конкретное.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что 44-летняя Гульнара Каримова якобы была отравлена 5 ноября. Источник издания «Центр-1» рассказал, что женщина была похоронена на кладбище «Минор» в Ташкенте в ночь того же дня.