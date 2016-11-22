Путин и Медведев поздравили патриарха Кирилла с 70-летием

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 70-летним юбилеем, сообщает РИА Новости.

Для того, чтобы поздравить предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), глава российского государства лично приехал в Храм Христа Спасителя в Москве. «С юбилеем, здоровья Вам хорошего и успехов в служении всей пастве Вашей и всему русскому народу», — сказал Путин и вручил юбиляру подарок — панно «Свято-Троицкая Сергиева Лавра». Это панно работы калининградского художника Игоря Исаева, выполнено из 3570 янтарных элементов в технике «Ковровая мозаика». На ее изготовление около 9 килограммов балтийского янтаря-сукцинита, возраст которого более 40 миллионов лет.

Также во вторник в храм приехали и глава российского правительства с супругой. Дмитрий и Светлана Медведевы поздравили патриарха, после чего супруга премьера вручила юбиляру белый праздничный букет. В дар имениннику был также передан пейзаж художника Николая Барченкова «Уголок Загорска».

Позже в храм, чтобы поздравить патриарха, приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится в Москве с рабочим визитом и ему предстоят переговоры с президентом России. «Хочу Вас поздравить не только от себя, но и от всего белорусского народа», — сказал Лукашенко. Он пожелал юбиляру «здоровья и крепости» и вручил ему букет белых минских роз, а также картину молодого белорусского художника Антона Вырво, на которой изображен Свято-Никольский гарнизонный собор в Бресте.

19 ноября Владимир Путин наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Предстоятель РПЦ был награжден за выдающиеся заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, за активную просветительскую и миротворческую деятельность.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл был избран в 2009 году.