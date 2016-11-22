Россия разместила на Курилах ракетные комплексы

Российские военные разместили на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», передает газета Тихоокеанского флота РФ «Боевая вахта».

«На сегодняшний день соединение готовится к очередным стрельбам береговым ракетным комплексом "Бастион"», — сообщает издание.

На острове Итуруп боевое дежурство усиленными батареями несет дивизион берегового ракетного комплекса «Бастион», а «Бал» — на острове Кунашир.

Ранее сообщалось о планах Москвы по размещению на Курильских островах береговых ракетных комплексов. Изучалась перспектива базирования сил флота РФ на Курилах. Укрепление обороноспособности Дальнего Востока является одной из самых важных задач для военного руководства страны.

Напомним, что долгие годы камнем преткновения России и Японии является спор о принадлежности четырех островов Курильской гряды. Лидер РФ Владимир Путин назвал отсутствие российско-японского мирного договора анахронизмом, который мешает развиваться и двигаться вперед обеим странам.