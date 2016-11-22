Российского контрактника уволили из-за отказа ехать в Донбасс

Контрактник Владимир Марчуков пожаловался в Совет по правам человека при президенте (СПЧ) на увольнение со службы 10 ноября якобы в связи с его отказом ехать воевать в Донбасс в 2015 году. Старший сержант утверждает, что тем самым были нарушены его права по контракту, передает РБК.

Однако бывшее командование военного причиной разрыва контракта с Марчуковым называет вождение в нетрезвом виде, а также дисциплинарные нарушения. Сам контрактник заверил, что уже понес наказание за вождение в нетрезвом виде. А руководство воспользовалось этим проступком для того, чтобы найти причину увольнения, скрывая истинные мотивы.

«Если вы не хотите защищать, если они задавят Луганск и Донецк (...) Они сейчас воспользовались 20-летием разгромленности России и что мы там не вели нормальную работу. Они пришли к власти. Дальнейшая ситуация приведет к тому, что они придут в Ставрополь, Краснодарский край, Ростов, Брянск и так далее, если вы сейчас не поедете туда и не будете защищать их там, то вы не сможете защитить их здесь», — цитировала слова заместителя по воспитательной работе части 10544 подполковника Вячеслава Оканева «Газета.Ru».

Марчуков отказался от поездки в Донбасс. Его супруга направила жалобу в СПЧ, после чего в часть, где служил контрактник приехала комиссия от Минобороны.

«После обращения жены в СПЧ командование части отрицало отправку контрактников на Украину; оно объяснило, что их отправили на переподготовку. Но для этого не надо менять в военном билете военную специальность», — рассказал Марчуков.