Мемория. Матрона Московская

22 ноября 1881 года родилась Матрона Московская, святая Русской православной церкви

Личное дело

Матрона Дмитриевна Никонова (1881— 1952) родилась в селе Себино Тульской губернии в многодетной крестьянской семье – отец Дмитрий Иванович Никонов и мать Наталья Никитична растили четверых детей, еще четверо умерли во младенчестве. Матрона, согласно каноническому житию, была самой младшей – она родилась, когда родители были уже немолоды.

Девочка от рождения была незрячей: у неё отсутствовали глазные яблоки, а глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками.

Дом Никоновых находился поблизости от церкви Успения Божией Матери. Родители отличались глубоким благочестием, часто ходили с детьми на богослужения, так что Матрона буквально выросла в храме. Сначала девочка ходила на службы вместе с матерью, а потом одна, при всякой возможности. Спохватившись, что дочь пропала, мать обычно находила ее в церкви, где у нее было свое привычное место — слева от входной двери у западной стены, где она стояла во время службы. Матрона хорошо знала церковные песнопения и часто подпевала певчим.

Из-за своего увечья она почти не выходила из дома, кроме как в церковь, однако дочь местного помещика Лидия Янькова часто брала слепую девочку с собой в паломничества. Она свозила ее в Киево-Печерскую и Троице-Сергиевскую лавры, в Санкт-Петербург и Кронштадт, другие городах и святые места России.

Уже в раннем детстве у Матроны обнаружился дар духовного предвидения, слух о котором быстро распространился по окрестным сёлам. Она чувствовала приближение опасностей, предвидела стихийные и общественные бедствия. В житии говорится, что по ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях.

К чудесному ребенку потянулись посетители. К избе Никоновых шли люди, ехали телеги с больными из окрестных сел и деревень, со всего уезда, из других уездов и даже губерний. Привозили даже лежачих больных, которые после общения с Матроной чудесным образом поднимались на ноги. Благодарные паломники оставляли ее родителям продукты и подарки, так что девочка, вместо того чтобы стать обузой для семьи, стала ее кормилицей.

В 17-летнем возрасте у Матроны неожиданно отнялись ноги – с тех пор на всю жизнь она лишилась возможности ходить.

После революции родные братья Матроны Михаил и Иван вступили в партию. Михаил стал сельским активистом, участвовал в «раскулачивании» и коллективизации. Блаженная сестра, известная на всю округу как «церковница», к которой постоянно шли паломники и просители, компрометировала братьев в глазах новой власти. В 1925 году Матрона перебралась в Москву. Жила без прописки у друзей и знакомых на разных квартирах. Вместе с ней жили и ухаживали за ней послушницы — хожалки.

Места проживания приходилось часто менять из-за опасения преследования со стороны властей. Жила на Пятницкой улице, в летней фанерной постройке в Сокольниках, в подвале у племянницы в Вишняковском переулке, жила также у Никитских ворот, в Петровско-Разумовском, гостила у племянника в Сергиевом Посаде (тогда Загорске), в Царицыно. Дольше всего - с 1942 по 1949 годы - Матрона прожила на Арбате, в Староконюшенном переулке в квартире своей односельчанки Е. М. Ждановой и её дочери Зинаиды. Тем не менее, верующие быстро узнавали, где ее искать, и иногда к старице приходило в день до сорока человек.

Утверждается, что Матрона предсказала свою смерть за три дня – и до последнего дня жизни продолжая принимать приходящих к ней людей.

Скончалась Матрона 2 мая 1952 года. По ее желанию была погребена на Даниловском кладбище в Москве, чтобы «слышать службу» (там находился один из немногих действующих московских храмов). Позже могила стала местом неофициального паломничества.

8 марта 1998 года останки были эксгумированы; мощи были доставлены сперва в московский Данилов монастырь, а затем перенесены в храм на территории Покровского женского монастыря и помещены в специальную гробницу (раку).

2 мая 1999 года Матрона была канонизирована как местночтимая московская святая. В 2004 году состоялась ее общецерковная канонизация.



Чем знаменита

Матрона Московская

Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых в России православных святых. Ещё при жизни она стала известна, как молитвенница и подвижница во славу Божью, а сама её жизнь считается примером духовного подвига, терпения, самоотречения и сострадания.

При жизни Матроны люди приезжали к ней за сотни километров со своими болезнями, тревогами, скорбями. Поток паломников не иссякает и сегодня: ежедневно с раннего утра до поздней ночи в Покровском ставропигиальном женском монастыре на Абельмановской заставе стоит огромная очередь из желающих приложиться к ее мощам, которая иногда растягивается на 7—8 часов.

О чем надо знать

Существует две версии жития святой праведной Матроны Московской: народная и каноническая.

Народное почитание Матроны еще при жизни было огромным благодаря чудесным исцелениям и помощи в житейских делах. Но, помимо народного почитания и чудес, для канонизации необходимо и житие подвижника, в котором факты его жизни должны быть проверены и осмыслены с духовной с богословской точек зрения.

Однако такого жития перед канонизацией составлено не было. Зато в 1993 году огромным тиражом вышла книга «Сказание о житии Блаженной старицы Матроны», изданная Ново-Голутвинским монастырем. Книга была написана Зинаидой Ждановой, вместе с матерью прожившей семь лет в одной комнате с Матроной. Она стала самой популярной народной версией преданий о Матроне, хотя и содержит не укладывающиеся в христианскую догматику факты. Так, в книге упоминается об освящении Матроной воды и масла, на что имеют каноническое право лишь священнослужители. Также в книге, в числе прочего, рассказывалось о якобы имевшей место встрече Матроны со Сталиным, которого она благословила на победу над фашистами.

Этот текст подвергся резкой критике со стороны членов синодальной Комиссии по канонизации. В итоге жизнеописание св. Матроны в авторской редакции Зинаиды Ждановой было признано не соответствующим статусу жития, книга была изъята из продажи в Покровском женском монастыре.

Комиссией была назначена экспертная группа, которая составила канонический текст жития блаженной Матроны, убрав исторически не достоверные и богословски искаженные сведения о святой. Эту версию жития сегодня можно увидеть на православных сайтах: «Православие.ру», «Седмица.ру», сайте Покровского монастыря.

Прямая речь

Об осуждении: «Зачем осуждать других людей? Думай о себе почаще. Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. Что тебе до других хвостиков?».

О своей могиле: «После моей смерти на могилку мою мало будет ходить людей, только близкие, а когда и они умрут, запустеет моя могилка, разве изредка кто придет. Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу, и я всем буду помогать и всех услышу».

Иеромонах Иов (Гумеров) о якобы имевшей место встречи Матроны со Сталиным: «Бытует миф о том, что Сталин приезжал к блаженной Матроне. Это совершенно невозможно предположить из того, что мы знаем о жизни этой дивной угодницы Божией. Приходилось по крупинкам собирать о ней сведения. Нет ничего, что могло бы подтвердить приезд к ней Сталина. Она была гонимой. В любой день была готова к аресту. Такое положение сохранилось до самой её смерти»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл о Матроне Московской: «Мы не должны забывать её страдальческий образ и проникаться не только желанием освободиться от своих крестов, но и глубочайшим убеждением в том, что достойное несение креста — это и есть путь ко спасению. И потому просить Матрону нужно не только о том, чтобы она молитвами своими пред Богом сняла с нас наши кресты, исцелила нас от наших страданий, но и о том, чтобы нам даны были силы достойно нести свой крест, во славу Божию и себе во спасение…».

8 фактов о Матроне Московской

Дата рождения Матроны Московской указывается по-разному в различных биографических источниках. Помимо 1881-го, также называются 1883 и 1885 годы. В частности, исследователь биографии старицы Валерий Бибиков на основе изучения метрических записей настаивает на том, что годом рождения Матроны следует считать 1883 год.

Согласно житию, когда Матрона родилась, немолодые к тому времени родители, хотели оставить девочку в приюте князя Голицына в соседнем селе Бучалки. Но матери приснился сон: слепая белая птица необычайной красоты села ей на грудь. Наталья Никонова решила, что сон вещий, и ребёнка оставила.

При крещении девочке дали имя Матрона в честь преподобной Матроны Константинопольской, греческой подвижницы V века, память которой празднуется 9 (22) ноября.

Рассказывают о телесном знаке богоизбранности Матроны — на груди у нее с детства была выпуклость в форме креста, нерукотворный нательный крестик. Когда ей было лет шесть, мать как-то стала ругать ее: «Зачем ты крестик с себя снимаешь?» «Мамочка, у меня свой крестик на груди», — отвечала девочка.

В 1899 году в Кронштадтском соборе Матрона встретила святого праведного Иоанна Кронштадского. По преданию, по окончании службы он попросил прихожан расступиться перед подходящей к солее Матроной и громко сказал: «Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идёт моя смена — восьмой столп России».

Верующие ласково называют святую «Матронушкой».

Над ракой с мощами Матроны Московской написаны слова, сказанные ею незадолго до смерти: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».

По традиции, к мощам святой Матроны люди идут с цветами. Чаще всего это розы и хризантемы, которые она больше всего любила. При этом, вопреки сложившемуся в России правилу нести усопшим четное количество цветов, Матроне несут нечетное - как живой.

Материалы о Матроне Московской

О святой Матроне Московской

Житие блаженной старицы Матроны на сайте Покровского монастыря

Московский период жизни старицы Матроны

Канонизация снизу: два жития Матроны Московской

Как святая Матрона «благословила» Сталина

Статья о Матроне Московской в Википедии