Путин сделал секретными сведения о ВТС с другими странами

Президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий засекречивание сведений о реализации государственной политики в области военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. Документ размещен на официальном сайте правовой информации.

Согласно нему, к гостайне отнесут те сведения, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания.