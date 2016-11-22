СМИ узнали о расходах Минобороны на похороны военнослужащих

Министерство обороны РФ в период с 2013 по 2016 годы возместило расходы на похороны более 1 тыс. действующих военнослужащих и граждан, проходивших военные сборы, — таковы сведения, предоставленные ведомством в ответ на официальный запрос РБК.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны уточнил, что на эти цели было потрачено не более 52,3 млн рублей — притом что в 2013-2016 годах на погребение военных было направлено не более 20,9 млрд рублей, а доля расходов на погребение действующих военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, а также погибших при прохождении военной службы (военных сборов) или умерших в результате увечья или заболевания, «не превышает 0,25%».

Соответственно, большая часть указанных расходов на погребение пошла на оплату похорон ветеранов Великой Отечественной войны и военных пенсионеров. При этом, по подсчетам РБК, с 2013 по 2015 годы Минобороны РФ ежегодно оплачивало похороны 250 военнослужащих и участников военных сборов.

В госбюджете на 2016 год в статье расходов министерства обороны на похороны действующих военных заложены расходы исходя из расчетов на гибель 277 человек.

РБК отмечает, что последний раз Минобороны публиковало годовую статистику по потерям в 2009 году — тогда стало известно о гибели в 2008 году 471 военнослужащего, из которых половина покончили жизнь самоубийством.

По итогам 2009 году генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что в армии погибли 478 человек — хотя ни одно из государственных ведомств в течение пяти лет не публиковало данных о гибели военнослужащих в рядах вооруженных сил.