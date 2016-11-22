Сайт «Миротворец» выложил анкеты похищенных из Крыма военных

Якобы подлинные анкетные данные двух российских военных, похищенных Службой безопасности Украины (СБУ) на границе с Крымом, были опубликованы на скандальном украинском сайте «Миротворец» — том самом, который подвергался критике со стороны ОБСЕ за нападки на свободу прессы.

В публикации оба арестованных — Максим Одинцов и Александр Баранов — названы «изменниками родине», которые в указанное время не прибыли в пункты сбора на Украину — то есть якобы дезертировали из рядов вооруженных сил своей страны. Указано, что они проходили военную службу в военно-морских силах ВС Украины на территории Крыма

Напомним, накануне российское министерство обороны обвинило сотрудников СБУ в похищении двух военнослужащих РФ на территории Крыма и незаконном вывозе их на украинскую территорию — в Николаевскую область.

СБУ, в свою очередь, заявила, что речь идет об украинских военнообязанных, уклонившихся от призыва, — то есть дезертирах и изменниках родине. По соответствующим статьям УК Украины в отношении них возбуждены уголовные дела.

Генконсульство РФ в Одессе направило в МИД Украины ноту с просьбой предоставить копии документов задержанных на границе с Крымом российских военных и организовать с ними встречу сотруднику консульского отдела.