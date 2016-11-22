Египетский суд отменил пожизненный приговор экс-президенту Мурси

Кассационный суд Египта отменил ранее вынесенные приговоры экс-президенту Египта Мухаммеду Мурси и его ближайшим соратникам по делу о шпионаже в пользу международной организации «Братья-мусульмане». Назначено новое разбирательство по делу, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные телеканалы.

СМИ также сообщили, что суд отменил пожизненный приговор Мурси и смертный приговор одному из лидеров «Братьев-мусульман» Хейнату аш-Шатеру.

Мухаммед Мурси был отстранен от власти в 2013 году после массовых манифестаций египтян, требовавших его отставки. В отношении экс-президента и его ближайших соратников было начато несколько судебных процессов.

Мурси и еще 14 функционерам «Братьев-мусульман» было предъявлено обвинение в подстрекательстве к преднамеренному убийству и физическому насилию, повлекшему гибель шести демонстрантов и ранения сотен других во время беспорядков у резиденции главы государства в декабре 2012 года.

В 2015 году Мурси после оглашения приговора заявил, что не признает суда над собой.